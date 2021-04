FF 47 estropeó vacaciones de turistas en Coatza

El Frente Frío número 47 arruinó las vacaciones de muchos turistas del centro del país que visitaron Coatzacoalcos con la intención de pasar un rato agradable en el mar.

"Pues nos dijeron que no nos podemos meter, que no arriesgaramos a nuestros hijos. No elegimos ir Acapulco que nos quedaba más cerca para no encontrarnos tanta gente, nos quisimos venir aquí pero no nos tocó sol", expresó Beatriz López Rodríguez, originaria de Toluca.

Cada año decenas de ciudadanos del Estado de México, Puebla y demás entidades del interior, acuden al estado de Veracruz a disfrutar del sol, la playa, los mariscos y el ambiente tropical, sin embargo este 2021 no fue posible.

Lluvia, bajas temperaturas, aire y marea alta fue con lo que se toparon desde el jueves hasta el sábado, días que duró este temporal.

Hasta este sábado por la mañana David Esponda Cruz, director de Protección Civil, continúo insistiendo a los turistas mantener la prudencia ante las inclemencias del tiempo para evitar incidentes que lamentar.

"El estado meteorológico nos está causando lluvias que podrían alcanzar gasta los 70 milímetros acumulados y vientos del norte de hasta 90 kilómetros por hora y esto hace que el oleaje del mar sea intenso y puedan ocasionarnos incidentes en caso de no estar concientes de este tema" , explicó.

Mencionó que durante el fin de semana se colocaron banderas rojas a la orilla de playa para prevenir a la población, pero muchos habitantes foráneos lo pasaron por alto y acudieron al mar.

"Repetimos y le pedimos a la población que no son las condiciones adecuadas, desde el jueves hasta el sábado y si las condiciones siguen, estaremos insistiendo que no entren al mar", agregó.

Indicó que su deber es vigilar, invitar a los ciudadanos a retirarse y resguardarse todo con el objetivo de evitar que se rompan los protocolos de seguridad y cerrar estos días de asueto con saldo blanco.