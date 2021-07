Fer descubrió su talento en la porcelana fría

Actualmente a sus 13 años es dueño de su propio emprendimiento "Artesanías Luchi" negoció que impulsó a raíz de la pandemia.

"Yo empecé con la plastilina de ahí me fui con el fomi y luego con la porcelana fría material con el que ya tengo un año, yo empecé practicando y esa es la clave porque la primera vez tal vez no cumpla con tus expectativas, aquí se trata de pasar un rato agradable con la pasta", expresó.

Fernando señaló que este talento lo descubrió gracias a una maestra a quien seguía en redes sociales y le explicó los materiales que necesitaba, pero en realidad con solo ver dos videos de YouTube inició su práctica.

"Yo no tomé ningún curso, solo vi dos videos de YouTube y solito se me fue dando, la primera figura la tengo... fue un hipopótamo y empecé a practicar y dije ¡esto me encanta y es lo mío!", expresó.

El pequeño dedica a próximamente 24 horas a la creación de pedidos muy elaborados, los cuales pasan a un proceso de moldeado, secado, y luego a detalles como pintura y decoración, poniendo amor, creatividad y corazón en cada pieza que entrega a sus clientes.

"Para mi es una sensación maravillosa ya que en cada figura va una parte de mi corazón y además es una entrada de dinero extra que tengo que invertir para material, reponer algún mueble o para darme algún gusto", agregó.

El joven espera que en un futuro su proyecto crezca y siga teniendo más clientes que confíen en su trabajo.

"Me encantaría dar cursos, ahorita por pandemia no se puede, pero cuando se pueda lo haré", dijo.

Fer acude a expo emprendedores donde lleva a comercializar sus productos, a estos eventos lo acompaña su madre Paola Garduza quien se ha convertido en un pilar muy importante.

El joven emprendedor envió un mensaje a todos los niños para que durante estas vacaciones de verano inviertan parte de su tiempo en actividades en las que puedan poner en práctica algún talento o incluso les ayude a descubrirlo.

"Pues, aunque no sea en este trabajo de la porcelana fría pueden ocupar su tiempo en algo productivo y los invito a que visiten mi página de Facebook como artesanías Luchi", finalizó.