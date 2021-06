feministas_encienden_velas_y_se_pronuncian_en_memoria_de_itzel_dayana

"Justicia para Itzel, Justicia para las que faltan... las niñas no se tocan, las niñas no se violan, las niñas no se matan.... JUSTICIA! JUSTICIA! JUSTICIA!", clamaron jóvenes feministas en el pronunciamiento "Velas por Itzel Dayana", llevado a cabo la tarde de este lunes en el Parque Independencia de esta ciudad.

En esta explanada se dieron cita integrantes de los colectivos 'Medusas de la Costa', "Red Sorora de Apoyo" y "Morritas con Furia" de Nanchital, además de ciudadanía en general que a su paso decidió unirse a la protesta.