Familias veracruzanas no respetan medidas sanitarias: Ramos Alor

"En estos últimos días en que se han detectado nuevos casos de contagios, lo cual, respetable familia veracruzana, se ha originado por no respetar las medidas sanitarias", sentenció el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, en relación a los incrementos en casos positivos de Covid-19 en la entidad, que suman 41 mil 385 acumulados.

Fue en la actualización del panorama epidemiológico del Covid-19 del pasado miércoles en el que el también director general de Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), señaló que la desobediencia de una gran parte de la población llevó al Gobierno del Estado a publicar un decreto para regular la movilidad humana en sitios públicos, cuya vigencia finaliza el 3 de enero de 2021.

"Queremos evitar más contagios, no queremos que más familia sufra la angustia de ver a sus seres queridos enfermos y luchando por su vida, ya lo decía nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina: ´falta un poco para Navidad y fin de año y es primordial que las mexicanas y los mexicanos salgan lo menos posible de sus casas, que no celebren las cenas navideñas, que no viajen de una ciudad a otra o de un estado a otro"´, comentó Ramos Alor.

Hasta el corte del 16 de diciembre Coatzacoalcos acumuló 2 mil 413 casos positivos, entre éstos 491 corresponden a decesos, lo que tiene al municipio en cuarto nivel estatal por debajo de Orizaba, Xalapa y Veracruz.

"Recuerden, el Coronavirus puede estar en cualquier superficie que toquen sus manos; en cualquier persona con la que tengan contacto y no estén debidamente protegidos, hay que cuidarse siempre, pero especialmente en estas fechas en las que llega a ser inevitable que recibamos visitas, piense muy bien antes de anteponer las costumbres, de eso depende su vida: no besos, no abrazos, no saludos de mano, no viajar de una ciudad a otra, no hacer fiestas en domicilios", reiteró Roberto Ramos.