Huyen de los talibanes: más familias de Afganistán pasan éxodo por Coatzacoalcos

El número de migrantes de origen afgano ha comenzado a tener un repunte en Coatzacoalcos, quienes por el conflicto que mantiene su país con los talibanes, han decidido pedir refugio en Estados Unidos.

Tan solo a este puerto llegó una familia de 24 integrantes, que en su tránsito por el sur del estado fueron retenidos por el Instituto Nacional de Migración y trasladados a la casa del Migrante Santa Faustina Kowalska para que inicien el trámite de documentos que les permitan el libre tránsito por el país.

La numerosa familia lleva un año viajando y su trayecto ha sido difícil, principalmente por la cultura y el idioma. Yama Faizi, uno de los integrantes, habla un poco el español y dijo que decidió salir de Afganistán junto a sus padres, esposa, hijos y hermanos, en buscan de una esperanza de vida.

"No hay vida ahí para nosotros, hay mucho problema y también para las mujeres, en mi país ahorita las mujeres no pueden salir de su casa , no pueden ir a escuela, no pueden ir a trabajar, yo tengo mi hija y mi señora por eso salimos de mi país", aseguró.

LO DIFÍCIL QUE ES SER MUJER EN AFGANISTÁN

Asra Faizi tiene tan solo 9 años de edad y cuenta lo difícil que es ser mujer en Afganistán, vivía prácticamente encerrada junto a su madre, pues no podían ni salir a la calle porque corrían el riesgo de ser asesinadas por los talibanes.

Expuso que en su país persisten la violencia, el miedo y las carencias; además que la niñez no está recibiendo educación, la guerra los mantienen en incertidumbre y sin ningún tipo de esperanzas.

"No hay oportunidad para ir a la escuela, estudiar para las mujeres, ir a la universidad no hay oportunidad, hay guerra, por talibanes no podemos vivir bien las mujeres, la mujer no puede vivir libre", comentó

CADA VEZ MÁS ARRIBAN FAMILIAS DE MEDIO ORIENTE

El encargado de la casa del migrante, Germán Guillermo Hernández Garduza informó que actualmente la migración es variada, ya que cada vez hay más presencia de afganos.

Expuso que el viaje que ellos realizan es más difícil y complicado por la lejanía y el idioma, sin embargo, reconoció que es la primera vez que ven a una familia tan grande que se arriesgó a emprender este camino por una mejor vida.

Hizo un llamado al Gobierno Federal a otorgarles documento para que puedan transitar libremente por México, toda vez que ellos no se quieren quedar en el país porque aseguran que tienen mayores oportunidades de obtener refugio en Estados Unidos.

"Llevan mucho tiempo en su trayecto para llegar a Estados Unidos, ellos quieren pedir asilo allá, se la han pasado prácticamente durmiendo en la calle, huyendo por el monte, en varios lugares. Ellos lo que piden es transitar libremente, si migración los vuelve a agarrar y los manda hacia atrás de Veracruz, los exponen a que los secuestren, los exponen a la calle, los exponen a qué les roben, hay muchos niños y mujeres", expresó.

Esta familia afgana espera poder llegar pronto a Estados Unidos para comenzar una nueva vida lejos de la guerra, hambruna y severas restricciones.