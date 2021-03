Familiares de víctimas del 'Caballo Blanco' exigen apoyos prometidos

A través de un escrito dirigido al gobierno federal, familiares de víctimas fallecidas en el violento hecho del Bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos, exigen los apoyos que fueron prometidos por parte la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y Bienestar, los cuales a más de un año no han llegado.

Una de las madres que perdió en la masacre a su hija, y que dejó en orfandad a dos menores, informó que en el documento piden el apoyo de vivienda, apoyos de becas para los menores, apoyo de gastos médicos para los niños y adultos.

Así como también apoyo para la atención psicológica por la CEEAV; apoyo en el proceso legal de adopciones, ya qué hasta la fecha no cuentan con la custodia legal.

"Por otro lado tampoco nos dieron acceso al seguro de vida de Jefas de Familia para los huérfanos de este lamentable hecho, y tampoco las becas de sus estudios por parte de Bienestar", mencionó, como parte de las exigencias realizadas en el escrito.

Reconoció que durante este proceso el apoyo que más han recibido a sido por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), tanto en el ámbito legal, como buscando la resolución en todo el tema del Bar.

"Exigimos al gobierno federal nos apoye y a que se le de solución a éste caso debido a que ya ha pasado más de un año y medio y no vemos avance en los apoyos que la CEEAV que tiene detenidos", agregó.

La afectada, señaló que hasta la fecha tampoco han recibido apoyos del gobierno municipal y estatal.

Indicó que en el recurso de Jefas de Familia desde mediados de diciembre les realizaron un censo, ya que los apoyos estarían llegando entre enero-febrero del presente año y hasta el momento siguen esperando.

"La custodia legal de los niños más que nada, yo al menos tengo una niña que necesito operar porque nació con paladar hendido y no se puede operar y no sé pueden hacer las gestiones correspondientes porque no tengo la custodia legal para lo de la niña", expreso.

A su vez, expuso que ha sido una situación difícil la que han vivido, ya que el apoyo que le estaban dando de alimentación se los estaban dando a "cuenta gotas".

"Ahorita ya no los suspendieron porque dijeron que era nada más mientras duraba el duelo, que no nos podían estar manteniendo toda la vida; y es un derecho que tenemos por ser víctima y madres", afirmó.