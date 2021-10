familia_lleva_el_pan_a_la_mesa_tapando_baches_en_la_coatza-mina

Lalito el mayor de sus hijos se encarga de recoger el dinero, mientras que su padre con una pala rellena los huecos que se han formado en la carpeta asfáltica, en tanto sus hermanos juegan a orilla de la carretera sin importar el peligro.

Alejandro Rodríguez Torres de 33 años de edad, asegura que pese a las carencias no se dan por vencidos, pues prefiere ganarse el dinero, que robarlo, porque desde la cárcel no podría luchar para sacar adelante a su familia.

"Aquí sacamos para las tortillas, para los refrescos, mejor prefiero pedirlo que robarlo, porque la cárcel es grande para eso, nosotros nada más estamos rellenando los baches y el que tenga gusto nos da una moneda y el que no tampoco podemos obligarlos" declaró.

Además de rehabilitar baches, también se dedican a la pesca y próximamente a la venta de flores donde esperan tener buenas ganancias durante la celebración del día de muertos y enfrentar la crisis que les ha causado la pandemia por falta de trabajo.

María Inés Carvajal una mujer indígena de 24 años de edad originaria del municipio de Tatahuicapan de Juárez, se casó con Alejandro cuando apenas tenía 13 años de edad, hoy en día enfrentan la vida juntos como juraron hacerlo frente al altar, hasta que la muerte los separe.

"Salimos a buscar el pan, rellenando baches, también vendemos pescado, sembramos flor de muerto, yo apenas tenía 13 años cuando nos casamos, yo soy de tatahuicapan y con los que hacemos vamos sacando adelante a nuestros hijitos", dijo.

ESTOY JUNTANDO PARA CELEBRAR EL CUMPLEAÑOS DE MI HIJA

Este lunes una de sus hijas cumple 4 años de edad, por lo que Alejandro y María decidieron iniciar desde muy temprano a rellenar los baches y a sacar la suficiente cantidad de dinero para compara un pollo y comer durante el festejo.

No podrán darle regalos, ni mucho menos un pastel, porque apenas si les alcanza para una reja de huevos, frijoles y un kilo de tortillas, con lo que han logrado sobrevivir en los últimos once años que llevan de casado.

"La pequeñita cumple este lunes cuatro años, ahorita comenzamos desde temprano para sacarle para un pollito, mi esposa siempre me ha andado conmigo", declaró Alejandro mientras arrojaba tierra a los bache.

SIN APOYOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES

La pareja ha solicitado en repetidas ocasiones que los incluyan al programa "Bienestar" y aunque han ingresado la documentación, nunca les dan una respuesta favorable, por lo ya perdieron la esperanza de que los volteen a ver.

"Ya me hicieron gastar, saqué copia del acta y CURP de mis hijos, lo de la escuela y mi credencial, el acta de mi esposa, todo lo que me pidieron y nada, ya mejor no hicimos nada", narró.

Esta familia no cuenta con un teléfono celular para ser localizados, se coloca todos los viernes, sábados y domingos en la carretera Coatzacoalcos – Minatitlán a unos cuantos metros de la gasolinera de 6:00 a 17:00 horas.