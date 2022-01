Familia de Minatitlán, en riesgo de quedar sepultada

La señora Rosa Inés, habitante de la calle Orizaba número 5, entre Altotonga y 20 de noviembre de la colonia Miguel Hidalgo, explicó que a mediados de 2019 comenzó el problema cuando una dama identificada como Verónica N, decidió colocar camionadas de tierra en los alrededores de su predio, colindante con su barda perimetral.

Noticia Relacionada Actual administración de Coatzacoalcos legalizó 22 puestos de piratería

Incluso, con esto invadió aproximadamente 80 centímetros de terreno, quedando un desnivel promedio a los cuatro metros de altura y 15 de diámetro, los que ejercen una marcada presión a la vivienda de la señora Rosa, y lo que amenaza con perjudicar a por lo menos cinco familias más en caso de un derrumbe.

Consta en el oficio DDUOT/006/2019 emitido por la oficina de Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Minatitlán, el llamado que se realizó a Verónica N, la que, en ese momento, según recordó la señora Inés, hizo caso omiso, incluso a las recomendaciones de la unidad municipal de Protección Civil (PC) que determinó el peligro que se vive en la zona.

Ese mismo año se emitió una denuncia formal en la Fiscalía de la ciudad, consecuencia de las amenazas ejecutadas por la hoy señalada y, la que advirtió a Rosa que en cualquier momento podía afectarla, pues tenía buena relación con personas poderosas, esto, al ostentarse como conocida litigante.

"Se está cayendo mi casa, mi propiedad, pero la señora no entiende y ya no sé cómo pedir a las autoridades competentes que me ayuden, ya no soporto ver como se está cayendo mi casa", expuso Rosa Inés Saturnino, al mencionar que la principal preocupación es que se llegue a colapsar la estructura y se pueda registrar la pérdida de vidas en los alrededores.

"La señora nada más vino y empezó a rellenar sobre mi barda, además se hizo la invasión de una parte del terreno de mi propiedad", respondiendo que existe el temor de una situación mayor en caso de no haber la intervención de autoridades.

Pidió Rosa Inés Saturnino, que la tierra utilizada para el relleno sea retirada de las orillas de su barda y con eso poder recuperar la tranquilidad en medio del temor por un derrumbe, al denunciar que "la casa truena, ya no puedo dormir por la misma preocupación", puntualizó.