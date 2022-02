falta_de_plazas_no_es_motivo_para_clases_virtuales:_sev

"Seguimos trabajando, no es un tema de nosotros, es un tema nacional... esto no impide el que se abran las instituciones, es un tema de resistencia, por eso hacemos un llamado fraterno a los maestros a reanudar de manera presencial, los planteles, las niñas, niños y los jóvenes necesitan a sus maestros en las aulas...hemos tenido un avance, estamos reestructurando, pero es un tema de USICAM, hemos ido en repetidas ocasiones a la Ciudad de México", recalcó Escobar García.

La falta de docentes en al menos 10 mil horas de secundaria en todo el estado no es motivo para impedir las clases presenciales, señaló el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz ( SEV ), Zenyazen Escobar García, en torno a la restructuración que se realiza a nivel federal y que impacta a varios planteles desde el sexenio anterior.

Desde el inicio de la actual administración estatal se detectaron que entre las 10 mil horas que faltan por cubrir en el estado, no se debe a la falta de plazas, sino a que varios docentes estaban asignados a ciertas asignaturas de tecnología, que no impartían por dar clases en otras materias fuera de los centros escolares en los que se encuentran matriculados.

"No es un tema de plazas, sino también horas en técnicas ni escuelas generales, por la mal llamada Reforma Educativa hay una regularización por parte de los maestros anteriormente, por ejemplo, un maestro tenía adscrito horas de taller y las aplicaban en matemáticas o en ciencias, estamos hablando de miles de horas que se tenían atoradas... teníamos 10 mil horas", explicó Zenyazen Escobar.

En Coatzacoalcos la falta de profesores para cubrir horas ocurre en la Escuela Secundaria Técnica Industrial 96, misma que a inicios de enero notificó a padres de familia el regreso temporal a las clases virtuales ante esta problemática y el aumento de casos de Covid-19 en la ciudad.

"Nosotros hemos estado puntuales, revisando en dónde mandarles maestras y maestros, pero también es una realidad, desafortunadamente por la propia reforma, pero esto no quiere decir que tenga que regresar de manera virtual, muchas veces es un tema de que hay incertidumbre, de que no hay esa cooperación por parte de algunos centros escolares donde no quieren regresar de manera presencial y que sigue habiendo resistencia", explicó el secretario de Educación de Veracruz.