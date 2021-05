Falta de compromiso del INE por aplicar medidas sanitarias durante votaciones

Previo al inicio de campañas electorales, los trabajadores que fueron contratados como Capacitador Asistente Electoral (CAE) se encuentran inconformes, ya que el Instituto Nacional Electoral (INE) de Coatzacoalcos no está garantizando las medidas sanitarias para el día de las elecciones.

Lo anterior lo informo un trabajador del CAE, quien por temor a represalias prefirió el anonimato, declaró que a inicios de febrero que fueron contratados les brindaron guías y protocolos sanitarios que se seguirían y que también tendrían los asistentes electorales, como la sanitización de las áreas antes y después de las votaciones por una empresa.

"Ahorita nos acaban de mencionar que nos van a dar dos litros de cloro, 4 kilos de jabón, una cubeta, escoba, un trapito para limpiar, trapeador, bolsas y papel higiénico que es lo que se usará para sanitizar y por eso nosotros manifestamos que eso era simplemente para limpiar los baños y ahí no estábamos garantizando nada para sanitizar el lugar", mencionó.

Indicó que tan sólo en Coatzacoalcos son aproximadamente 300 capacitadores de los cuales la mayoría se encuentran inconformes por la situación que expusieron y que desde principios de abril únicamente les dijeron que "checarían" y hasta la fecha no han tenido una respuesta.

"Ya estamos en mayo y no tenemos ninguna respuesta; esta información fue pasada a nuestros ciudadanos y poco a poco se han estado retirando diciendo que no quieren participar, son funcionarios de casillas que ya están capacitados y aptos para hacer sus funciones el día 6 y se están retirando, al menos de una casilla podemos contemplar que de tres a cuatro personas ya no quieren participar entonces les tenemos que dar de baja y buscar a otro funcionario", reveló.

Detalló que el 15 de mayo es la fecha límite para tener a todos los funcionarios y ante la situación de no garantizar áreas desinfectadas se están dando de baja los ciudadanos.

"Que tomen en cuenta que lo que estamos haciendo es arduo, estar en el sol, caminando, las mordidas de los perros, algún riesgo de asalto sabemos muy bien que en otros municipios o estados han habido compañeras que las han asaltado, violado y secuestrado", apuntó.

Asimismo, dijo que no cuentan con seguro médico y únicamente tienen un seguro de vida en caso de accidentes, sin embargo, se han registrado hechos donde trabajadores se han lastimado y sus gastos no han sido cubiertos.

"La persona tiene que cubrir ese gasto y de ahí les van a rembolsar y sabemos muy bien que a muchos no les están contemplando porque hay ciertas clausulas del seguro que no aplican y una de ellas es el Covid y nos llegamos a enfermar y las medicinas son caras y las pruebas también, sabemos muy bien que salen caras", manifestó.

Ante la situación que se está presentando, dijo que personal del CAE también está renunciando y aunque están contratando a nuevos trabajadores el problema es que no los están capacitando y así se encuentran laborando.

Finalmente, precisó que están sin definir cuánto será el monto de los estímulos económicos que se otorgarán a un presidente de casilla, dos secretarios y tres escrutadores, situación que también los mantiene inconformes.