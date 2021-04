Fallo paraliza y causa desfogue en el Complejo Morelos

La falta de mantenimiento rebasó las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sur del país, prueba de ello fue el desfogue de etileno provocado por una falla en la subestación eléctrica que provocó un paro en el Complejo Petroquímico Morelos, esto a cinco años de la segunda explosión de Clorados III al interior del Complejo Petroquímico Pajaritos.

"Lo que pasa es que un turbogenerador de energía dejó de funcionar y activaron el otro, ese también se descompuso, entonces al no haber energía en toda la planta Morelos lo que hacen es que toda a la producción de etileno que tenían ahí la queman, para que no se quede mermada, pero no es un incendio, es un protocolo que ellos aplican", son las reveladoras palabras de un trabajador que evidencian la falta de mantenimiento al mencionar que la otra subestación dejó de funcionar.

Fue alrededor de las 14:00 horas del lunes cuando un incendio en la subestación eléctrica de la planta de óxido de etileno provocó un apagón al interior del Complejo Morelos; el siniestro se controló rápidamente, pero dejó más de dos horas sin energía a este recinto industrial.

"Hubo una falla de energía eléctrica en el Complejo Morelos, esto hizo que se desviaran algunos productos que estaban remanentes hacia los quemadores, lo que provoca una columna de humo que se ve en la ciudad", señaló David Esponda Cruz, director municipal de Protección Civil de Coatzacoalcos, pues Pemex no ha emitido boletín de lo ocurrido, tal como pasó con los incidentes de Cangrejera y la Refinería Lázaro Cárdenas del Río, casos en los que existe hermetismo.

A decir de uno de los trabajadores, se esperaría a que Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizara la portabilidad para suministrar energía al Complejo Morelos, acción que se realizó a las 16:48 horas.

-¿Entonces no tienen una planta alterna?, se le cuestionó a lo que respondió: "Nada, nada, ahorita lo que se va a hacer es el enlace de Comisión para que se metan las calderas y empiecen a operar... fue una falla, fue simplemente una falla por algo, no sabemos si estaban robando cable o algo, al parecer no es operativa, no sabemos por dónde empezó".

Aunque en un inicio David Esponda señaló que presuntamente habría cuatro trabajadores heridos en este complejo, fue Luis Castro Mendizábal, coordinador regional de PC, quien desmintió que hubiera lesionados.

"Al quedar en paro la planta, y el producto se va al área de quemadores lo que provocó la densa capa de humo negro el cual se mantendrá hasta que se queme todo; pero quiero decirte que no hay riesgo para la población ni lesionados, porque los quemadores están alejados de las plantas", expresó el coordinador regional de PC.