Fallida perforación del pozo Rabasa 1001 destapa controversia en CNH

La perforación sin éxito del pozo Rabasa 1001-EXP por parte de Pemex Exploración y Producción (PEP), en Agua Dulce, provocó diversos cuestionamientos en la Sesión Extraordinaria 31 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), ya que los trabajos duraron 220 días más de lo previsto, mientras que la inversión para la perforación tuvo poco incremento pese al mayor tiempo.

Fue en el informe trimestral abril-junio 2020 en que se dio a conocer la cantidad de pozos concluidos, en total 11, entre los cuales el Rabasa 1001-EXP encabeza la lista apareciendo como productor no comercial cuya perforación duraría 146 días, a partir de abril del año pasado, sin embargo, los trabajos demoraron 366 días; mientras que la inversión programada pasó de 40.8 millones de dólares a 43.4 millones de dólares. Situación similar fue la del pozo Terra 1001-EXP, lo que motivó el primer cuestionamiento.

"¿Por qué hay una diferencia grande de días en el Rabasa y en el Terra?.. SE fue a un año el Rabasa, iban a ser 146 días y el otro al doble de tiempo, pero el Rabasa sí está muy desfasado", preguntó Rogelio Hernández Cázares, comisionado presidente de la CNH.

La respuesta brindada por el director general de Autorizaciones de Exploración de la CNH, José Antonio Alcántara Mayida, fue que el Pozo Rabasa presentó problemas operativos y mecánicos, entre ellos un desprendimiento en la zapata de una de las tuberías de desprendimiento, lo que generó a PEP movimientos que aumentaron el tiempo 220 días más.

Sin embargo, la comisionada Alma América Porres Luna preguntó por qué si la perforación tardó más tiempo este incremento no fue proporcional en la inversión, ya que sólo se tuvo un aumento de 2.6 millones de dólares.

"No se refleja en inversión, en la inversión se ve que subió (casi) tres millones de dólares, normalmente cuando hay un problema fuerte a lo mejor tendría que pasar lo que pasó en Terra, que subió alrededor de 12 millones u 11 millones de dólares, que a lo mejor tendría que ser un poco más por lo que tardó. El asunto es que en Rabasa en específico es casi el doble (en tiempo) lo mismo en Terra, y en realidad no se refleja en la inversión y lo que sabemos es que normalmente los tiempos de perforación y las plataformas se cobran por día, entonces como que a mí no me refleja lo que tardan demás con la inversión", externó Porres Luna.

"No necesariamente a mayor tiempo mayor costo, generalmente sí, a mayor tiempo, hay muchos más problemas en el pozo, al parecer aquí en Rabasa y Terra no los hubo como comenta la doctora Alma América, hubo algún otro tipo de atraso, porque finalmente la inversión no creció mucho más de lo que podría esperarse con tiempos tan largos... Aunque haya dos pozos que vayan la misma era geológica y profundidad, los costos pueden ser muy diferentes... tiene que ver con el equipo de perforación, las tuberías, las pruebas geofísicas, las tomas de núcleos, los combustibles que se usan durante la perforación, para los pozos terrestres: los caminos, las peras", respondió el comisionado Néstor Martínez.

De los 11 pozos concluidos entre abril y junio sólo cinco resultaron productivos, seis no fueron exitosos, entre éstos el pozo terrestre Rabasa 1001-EXP tuvo un accidente mecánico que impidió continuar con su perforación a Pemex Exploración y Producción.