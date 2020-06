Fallece Médico del Comunitario a causa del Covid-19

La madrugada del sábado personal médico del Hospital Regional de Coatzacoalcos lamentó el fallecimiento del jefe del área de urgencias del turno vespertino del mismo nosocomio, quien perdió la batalla contra el Covid-19.





Pasado de las 00:00 horas atráves de las redes sociales trabajadores que conocían al médico J. L. L. B lamentaron la gran pérdida del doctor quien estuvo en la primera línea de lucha en atención a pacientes con el virus del SARS-COV-2.





"Por favor ya no más personal médico de verdad ya no hay palabras para explicar este dolor tan inmenso que siento. Familia, amigos cuídense de verdad esto no es un juego, se siente feo perder a un gran compañero, gran amigo; le pido a Dios que ayude a todos nuestros médicos, compañeros a salir de esto", se leyó en un perfil de facebook.





De acuerdo a información proporcionada, el conocido médico de la tercera edad, desde hace varios días se encontraba luchando por su vida en el Hospital General de Zona (HGZ) número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Coatzacoalcos, donde perdió la vida, y donde también aún se encuentra internada su esposa quien lucha para ganarle la batalla al Coronavirus, pese a que medios locales han mencionado que también murió a los pocos minutos del doctor.





El especialistas por muchos años fungió como subdirector del turno vespertino del nosocomio, pero recientemente se desempeñaba como jefe del área de urgencias del mismo turno.





Cabe hacer mención que el hospital 'Valentín Gómez Farías' al haber sido denominado Hospital Covid-19 ha registrado alrededor de 10 casos positivos con el virus de médicos y personal de la salud, ya que han estado en la principal lucha de la enfermedad, sin embargo, la cifra podría ser mayor o menor pero hasta el momento la Secretaría de Salud (SSA) del estado, o la misma institución médica de esta ciudad no han emitido información precia al respecto.





Mientras que la clínica 36 del Seguro Social ha sido la primera de las instituciones públicas de Coatzacoalcos que mayor pérdidas ha registrado de personal de la salud y médicos a causa de la pandemia a lo largo de estos casi cinco meses que inicio.