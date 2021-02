Fallas en sistema del TNM campus Minatitlán desespera a alumnos

Desesperación generó entro los estudiantes del Instituto Tecnológico Nacional campus Minatitlán, las fallas en el sistema para cargar materias.

La sociedad de alumnos señala que es "una cantidad muy grande" de quejas y reclamos de parte de la comunidad estudiantil en cuanto a los procesos para inscripción, carga de materias y trámites a finales de semestre, lo que se atribuye a una mala administración caracterizada por "desaciertos y sus consecuencias".

Incluso la sociedad de alumnos denuncia públicamente que "de manera tramposa se llevaron a cabo las inscripciones de estudiantes de buen desempeño académico" y que lo más reciente son las dificultades para las cargas de materia.

Al señalar la ineficiencia de la plataforma de carga de materias, el comité ejecutivo de la sociedad de alumnos recuerda que la administración se gastó 11 millones 400 mil pesos en kioscos de internet.

Algunos alumnos se han quejado: Cuando iba a cargar materias, la página se cayó; en cuanto pude, varios grupos se cerraron. Y de 4 materias que pude cargar en mis dos horas (para esperar a ver si se abría cupo) no hubo nada. Ni siquiera me permitieron el cruce para hacer 5 materias, y cuando finalmente se cerró mi "turno" me dejaron SOLO 3 MATERIAS. De las cuales, en un rato ME BORRARON.

Otro dijo: Yo quiero saber por qué, si hay posibilidad de clases online, dice grupo cerrado en materias que me tocaban, o sea 15/15 , 19/20 , podía esperar a tener las otras materias xd que debo de llevar en mi semestre pero como las que me atrasaron pensé que las llevaría, ahora tengo materias de especialidad de dos horas xd y las que quería llevar no.

Y entre tantos más, se señala: "Aaaa, pero para el pago de inscripción ahí si no hay problemas en el sistema si bien que se está hinchando el director y sus achichincles de tanto que desvían recurso".