Extorsiones del crimen atrasan modernización del FIT, asevera AMLO

"Desde aquí les mandamos a decir que ya no es permitido eso, sea quien sea, no se acepta la delincuencia, no se permite la delincuencia, ni la delincuencia organizada ni la delincuencia de cuello blanco, ya no hay influencia que se permita, vamos a seguir actuando así, que ya no haya impunidad", aseveró López Obrador en una clara advertencia a los grupos delictivos.

Es preciso señalar que el Gobierno Federal rehabilitará La línea Z, como es conocida la sección de cinco tramos del FIT, cuya extensión es de 207.3 kilómetros, que va desde Medias Aguas, en el estado de Veracruz, hasta Salina Cruz, en Oaxaca.

"Ahora que fui al Istmo me enteraron de que tenemos tramos en donde se está construyendo y rehabilitando la vía del ferrocarril del istmo, que no se ha podido avanzar porque hay bandas de delincuentes que exigen soborno a las empresas para poder trabajar, pero no solo eso, quieren que a ellos se les compre el material y tienen el control y amenazan", reveló el presidente.

La modernización está por cumplir un año, pues se inició el 7 de junio del 2020, siendo el tramo de Medias Aguas uno de los más atrasados.

En general el año pasado el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ejerció mil 800 millones de pesos, pues aunado a esto, los trabajos se atrasaron por atrasos con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como por la pandemia de Covid-19.

