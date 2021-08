exponen_a_derechohabientes_del_hospital_de_pemex_a_contagios

El derechohabiente Eduardo Bautista Pérez llegó la tarde del pasado 12 de agosto a la sala de urgencias de este centro hospitalario, después de enterrarse un clavo en el pie derecho.

Noticia Relacionada Pemex toma registros e información en pozos de Moloacán

En el momento que el jubilado y las demás personas esperaban la atención médica, llegó una joven pidiendo que atendieran a su padre porque tenía coronavirus.

"La muchacha traía el documento donde comprobaba que su padre tenía Covid, lo tuvieron con nosotros en una área cerrada, estaba con nosotros una niña y varios jóvenes", denunció el jubilado.

Bautista Pérez trató de dialogar con algún encargado del hospital para denunciar lo que había ocurrido en la sala de urgencias, pero no lo logro porque no los trabajadores le dijeron que no había nadie que atendiera su queja.

Después de 45 minutos, el paciente con coronavirus fue trasladado hacia otra zona del hospital, después de estar expuestos con otros derechohabientes.

"A mí me interesa que sean responsables en el hospital de Pemex, lo indignante es la actitud de esta gente, que irresponsables son, que falta de ética", exigió el derechohabiente.

Al final, el personal de Pemex procedió a sanitizar la sala de urgencias, pero solo desinfecto a dos de los siete derechohabientes, pero porque las personas lo habían pedido, por el temor de contraer esta enfermedad.