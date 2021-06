exigen_suministro_de_agua_potable_en_barrios_de_cosoleacaque

Vecinos de la calle Correos, así como de los barrios 1 y 2 a través de oficio, solicitan al presidente Municipal Cirilo Vázquez Pariss, su intervención ante la Caev para que, de una vez por todas, la dependencia les suministre el preciado líquido a través de la red tuberías y no por pipas.

Dicen vecinos, aquí no se trata cambios en la oficina operadora de la Comisión del Agua en este municipio, si no de tener el servicio de agua potable de inmediato a través de las líneas y no mediante pipas como lo han estado haciendo; porque por este medio llegan cuando quieren y no cuando se necesita.