Exigen respeto para migrantes tras supuestos abusos de la Marina

Luego de darse a conocer los casos sobre abusos cometidos contra migrantes en la parte baja del puente de la Avenida Uno, José Luis Reyes Farías, presidente de la asociación civil Movilidad Humana Mercedaria, solicitó que se detengan los operativos contra migrantes.

Reyes Farías quien también es conocido evangelista, fijó su postura contra este tipo de acciones, donde se vulneran las garantías individuales de los hermanos migrantes.

"Desafortunadamente es la segunda vez que en esta semana que personal de marina irrumpen en esta zona, el miércoles fueron moderados, pero en la redada del domingo, desafortunadamente cometieron los abusos.

"No hay autoridad que los detenga, ya que no debería estar destinada para esto, porque no es su misión, no es para esto para lo que fue constituida", refirió el licenciado Reyes Farías.

"Exijo que se instruya a quienes cometieron estos atropellos, devuelvan documentos, dinero y celulares a las víctimas", señaló Reyes Farías, quien agregó que están listos para atender a los hermanos migrantes por si quieren interponer alguna denuncia sobre los hechos.