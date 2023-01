Exige Setsuv aumento salarial del 20% en Coatzacoalcos

Integrantes del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (SETSUV), se manifestaron afuera de la Vicerrectoría de Coatzacoalcos en demanda a un aumento salarial del 20%.

"El motivo es que como cada año, estamos solicitando el aumento salarial a la Universidad Veracruzana, ya que para nosotros el aumento al salario mínimo no se nos emite, nosotros tenemos que estar solicitando a través de estos movimientos el aumento a nuestro salario", indicó Henadad Monroy Simón, comisionado de Prensa y Propaganda del SETSUV en el sur.

Desde las 12:00 horas se apostaron afuera de las oficinas de la Vicerrectoría de la UV ubicadas en la colonia Petrolera, de Coatzacoalcos, donde con sombrillas en mano y bajo la lluvia lanzaron varias consignas al unísono.

"El salario mínimo que ya se estableció en todo nuestro país nos ha rebasado en su nivel número 2, quiere decir que un intendente de nuestro sindicato gana menos de un salario mínimo al día, entonces estamos pidiéndole a la UV que nos aumente un 20% a nuestro salario mínimo para que nos alcance a nuestros gastos", remarcó Monroy Simón.

Ahí señalaron que esta protesta se realiza de manera simultánea en todos los centros de trabajo de la UV en el estado, aunque en el sur hay aproximadamente 200 miembros del SETSUV distribuidos entre Coatzacoalcos, Acayucan y Minatitlán.

Señalan que dan como plazo el próximo 2 de febrero, de lo contrario emplazarán a huelga, pues también solicitan una revisión salarial, misma que corresponde en este año.

"Si no hay solución el día 2 de febrero estallamos en huelga, simplemente no habrá clases, no habrá servicios, no habría ningún trámite en toda la Universidad Veracruzana", remarcó.

Henadad Monroy expresó que con los demás sindicatos adheridos a la UV ha habido revisiones y negociaciones contractuales, lo que, presuntamente, no ocurre con el SETSUV.

"Ellos ya tuvieron una negociación satisfactoria, eso es lo que estamos peleando... siempre a lo que es el SETSUV tenemos un poco más de marginación y somos los que damos la cara", puntualizó.