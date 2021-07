exhortan_a_taxistas_a_cumplir_con_el_uso_de_cubrebocas

Debido a que su uso es prácticamente ignorado y considerado por algunos innecesario, tras quejas ciudadanas, autoridades de salud piden a taxistas continuar con el uso del cubrebocas.

Así mismo exhortan a los conductores que al poner el ejemplo, no brinden el servicio a todos aquellos ciudadanos que no lo porten, mientras que en el caso de los usuarios piden no abordar unidades en las que sus conductores no cumplan con la medida ya que estas acciones contribuyen a que se sigan presentando contagios de Covid 19.