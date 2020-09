Exhiben en redes fotos intimas de jovencitas del sur de Veracruz; Denuncian

De nueva cuenta surgen perfiles falsos en redes sociales que sin respeto alguno comercializan fotos íntimas (o ´packs´) de mujeres de la región, pese a que esto ya se tipifica como un delito; en esta ocasión, dos jóvenes alzaron voz denunciando la situación.

Se trata de la cuenta de Twitter QUEMA2 del usuario @madafaker00, del que las dos usuarias reportaron en sus perfiles de Facebook como una medida preventiva a más jóvenes de Coatzacoalcos y Minatitlán, pues se hicieron pasar por clientes, comprobando así la desagradable realidad.

"Hace unas semanas me llegó un mensaje de una persona totalmente extraña diciéndome que hay una página en Twitter que sube contenido pornográfico de vari@as chic@as usando el nombre de algunas personas en Coatzacoalcos (mujeres en su mayoría) y que entere ellas estaba yo... logré con otra persona contactar con el creador de la página en Twitter y me ofreció enviar las fotos por un monto económico... después de eso me envió la lista de todas las mujeres de las cuales supuestamente tiene fotos", señaló la usuaria A.C., de quien por respeto a su identidad se omiten sus datos.

Aunque éste no es el primer alertamiento, pues otra chica de nombre A.A, también reportó la situación en su perfil, añadiendo que se dio con el responsable de la cuenta de Twitter tras haber hecho una publicación que se compartió en Facebook.

"¡Amigos, familiares y demás! Me vengo enterando de una página de Twitter que vende fotos de niñas (incluyéndome), está afectando mi imagen, mi reputación, las fotos que están vendiendo no son mías, ya las vi... Llegaré hasta las últimas consecuencias y va a caer el que tenga que caer; reporten la página de Twitter... compartan y reporten la página", menciona el comentario de la otra chica.

ES VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD SEXUAL

En el estado esta actividad está tipificada en el Código Penal de Veracruz como ´Violación a la intimidad sexual´, por lo que quien por cualquier medio divulga, comparta, distribuya o publique imágenes, audios o videos de una persona desnuda parcial o totalmente de contenido íntimo o erótico sexual, ya sea impreso, grabado o digital sin el consentimiento de la víctima cometerá este delito.

Quien incurra en esta situación será sancionado de cuatro a ocho años de presión y una multa de mil hasta dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, deberá pagar de 86 mil 880 pesos a 173 mil 760 pesos, penas que aumentarán si se comete por el cónyuge, concubinario, concubina o la persona que haya estado unida afectivamente a la víctima, aún sin convivencia o de esa acción se obtenga algún beneficio lucrativo.

Por cometer este delito la Fiscalía General de Veracruz lo perseguirá por querella al momento que en que se cometa, pero en caso de realizarlo contra una persona en situación de discapacidad intelectual se hará por oficio.

Si usted conoce al usuario lo recomendable es denunciarlo o en su defecto reportar la cuenta de Twitter para evitar que más personas sean víctimas de este delito tipificado a partir de mayo del año pasado.