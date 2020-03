Exhiben acoso sexual en CBTis 48 de Acayucan

Alumnas del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis 48) "Mariano Abasolo" exhibieron casos de acoso sexual por parte de profesores.

Fueron colocados murales en diversas áreas de la institución educativa con mensajes en el que exponen a los docentes.

"Prefiero reprobar a que me vuelvas acosar; vengo a estudiar no a que me estudien" (sic) se puede leer en algunas de las hojas que fueron pegadas y que incluso nombran a algunos profesores, personal administrativo y directivos.

Es preciso mencionar que durante este semana en distintos centros educativos de Veracruz se han colocado estos tendederos con la finalidad de denunciar los acosos.

