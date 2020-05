Ex director del Comunitario con Covid-19; hay reporte de más personal contagiado

El ex director del Hospital Regional de Coatzacoalcos Sergio Torres Toledo, dio positivo a la prueba de Covid-19, y debido a complicaciones respiratorias el martes por la noche fue trasladado al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, donde es reportado con estado de salud grave-estable; asimismo, se reportan otros 10 trabajadores del nosocomio infectados.

De acuerdo a una fuente fidedigna del Comunitario, mencionó que ese mismo día fue ingresado estable por insuficiencia respiratoria, sin embargo, por seguridad el martes entre las 23:00 a 00:00 horas fue trasladado.

Informó que durante este miércoles se encuentra en el área de Medicina Interna en Veracruz, sin necesidad de haber sido intubado, ya que su estado de salud aunque es grave se encuentra estable.

Cabe recordar que Torres Toledo fue por un breve periodo director del Hospital Regional, y una vez que dejó el cargo pasó a ser jefe del área de cirugía, al ser médico cirujano, donde hasta la fecha ha estado desempeñando su trabajo.

HAY APROXIMADAMENTE 10 INFECTADOS MÁS

Por otra parte, señaló que desde la última semana de abril a la fecha se ha tenido el reporte aproximadamente de otros 10 trabajadores del nosocomio infectados por el virus del SARS-COV-2, entre médicos, enfermeros, del área administrativa y otros.

"Afortunadamente la mayoría han sido asintomáticos, y por ello unos se recuperen en casa y otros como el doctor Sergio y el sub-director Gerardo Bajonero tuvieron que ser hospitalizados; no quiere decir que todos se contagiaron aquí, pues afortunadamente o desafortunadamente hay compañeros que trabajan en otras instituciones como el IMSS y PEMEX y están incapacitados por dichas instituciones por 14 días, que han sido desde urólogos, cardiólogos, cirujanos y de quirófano", detalló.

Reveló que el área de Covid-19 hasta el momento tampoco cuenta con médicos especialistas fijos, y por día y turnos sólo entran y salen.

"No lo debo decir pero en verdad no hay médicos especialistas; la atención no es la que se debería de dar; no sé que espera el gobierno estatal o federal para mandar personal médico especialistas", apuntó.