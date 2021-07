Evitar aplicarse otro biológico, recomiendan a maestros vacunados con Cansino

"No lo deben de hacer, moralmente es quitarle la oportunidad a alguien y menos los profesores, porque además no reciben un beneficio, es que si me pongo cinco veces la vacuna me va a ir mejor, ya con una dosis queda cubierto su sistema inmunológico", detalló.

Asimismo, detalló que se trata de una guerra entre las farmacéuticas para desacreditar las vacunas que son aplicadas a la población para hacerle frente a este virus, que hoy en día han comenzado a reactivarse como parte de una tercera ola en diversos estados del país.

"Esto tiene que ver con los mecanismos de las guerras farmacéuticas, las ideologías de los países, los intereses económicos que hay, México ante lo único que pide es que hay igualdad y que a todos se les trate parejo, no habrá refuerzo de la CanSino porque es unidosis", comentó.

Dijo que si alguien se aplica nuevamente la vacuna en las jornadas de inmunización no tendrá el valor de ver a la cara a las personas que quizás no pudieron recibir el biológico porque les quitaron la oportunidad a quienes si lo necesitan.

"No tendrían necesidad de hacerlo y además de quien lo haga, suponiendo sin conceder, yo creo que podría haber un caso o dos, pues moralmente no va a poder mirar a los ojos a los demás ciudadanos, porque en su mente va a tener siempre que le pudo haber quitado la oportunidad de vida a alguien", finalizó.

