Evidencia el OPLE falsedad de la renuncia del candidato Nicolás Ruiz

La especie se conoció desde la mañana cuando iniciaba la jornada electoral, llegando esto al conocimiento del Consejo municipal del OPLE pues el tema fue llevado por el representante del Partido de la Revolución Democrática, Roberto García Alonso.

La falsa renuncia involucró un "sello de recibido" por el OPLE y la falsa declaración de una voz femenina que informaba que la renuncia se presentó a través del "abogado Puertas", pero en el seno del Consejo municipal se puso en claro la situación dolosa por la que se difundió dicho documento, mismo que deberá ser investigado por la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales.

La presidente del Consejo municipal, Jaret Padilla Moreno, reconoció que el documento es apócrifo; que no tiene ningún soporte jurídico, y el Secretario del OPLE, Johan Manuel García Jiménez, confirmó que "no hay fe de que haya renunciado, la documentación no es válida, no está fundamentada y no hay la entrega de la documentación correcta".

