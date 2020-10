Evelin pide apoyo para tratamiento de tumor cancerígeno

En tan sólo tres meses Evelin Santiago Rodríguez de 18 años de edad ha sido sometida a tres cirugías para retirarle un tumor cancerígeno.

En la plenitud de su juventud tuvo que dejar momentáneamente su sueño de estudiar enfermería para comprometerse con su tratamiento oncológico y aferrarse a esté mundo.

Evelin fue diagnosticada hace seis meses con Meduloblastoma; un tumor que se localiza en el cerebro y afecta principalmente el sistema nervioso.

¿Cómo empezaron los primeros síntomas?

"Ella empezó con fiebre y se le dio tratamiento pero volvió a recaer, después empezó con náuseas, vómitos, mareos, falta de apetito y cuando le hicieron la primera tomografía resultó que el tumor estaba en el área donde está el equilibrio del cuerpo del ser humano y estaba obstruyendo la cuarta vértebra del cerebro y éstos fueron los síntomas que nos alertaron", expresó la madre, Beatriz Rodríguez.

¿Cómo ha sido todo esté proceso para usted?

" Es un proceso muy difícil que no se lo deseo a nadie, mi hija se ha deprimido mucho, de junio a julio entró a quirófano tres meses de este año, y la han estado revisando se ha sometido a muchos tratamientos aquí en él hospital", comentó.

¿Actualmente cuál es el tratamiento que esta llevando Evelin?

"A ella le radian tres partes, el cerebro, el cerebelo y la columna y ahora está más deprimida porque ya se le está cayendo el cabello, ahorita llevamos 12 radiaciones de 30, va a la mitad del camino y después esperar para saber que otras quimioterapias va a tomar", comentó.

¿Qué le pediría a las personas que conozcan la historia de su hija?

"Yo les pediría el apoyo económico para poder costear los pasajes porque yo no cuento con trabajo y estoy apoyando a mi hija y mi familia me apoya a mí en lo que pueden. Yo viví en Coatzacoalcos pero me tuve que venir a Santo Domingo Ingenio Oaxaca, soy madre soltera, ojalá me puedan apoyar con lo mucho o poco que salga de su corazón", expresó conmovida.

¿Cómo era Eveln antes de este proceso?.

Ella es una niña alegre, tranquila, estudiosa, terminó la preparatoria con un promedio de 9.3 y su deseo es recuperarse para continuar con sus estudios", finalizó.

Actualmente la joven recibe sus radioterapias en el Centro de Oncologia y Radioterapias de Oaxaca, y debe acudir a este nosocomio de lunes a viernes y al día se llegan a gastar hasta 250 pesos en pasajes.

Ante este panorama solicitaron el apoyo de todas las personas de buen corazón que deseen sumarse a esta causa.

Quienes deseen contribuir al número de cuenta Bancoppel 4169160375632347 o Bancomer 4152313598530017.

Se estima que en México se detectan de 5000 a 6000 casos nuevos de cáncer al año.

La incidencia de cáncer asciende a 203 casos nuevos por cada millón de adolescentes de estos, aproximadamente el 79% se atienden en hospitales públicos dependientes a la Secretaría de Salud, y el 21% en el sistema de Seguridad Social.

Datos

El meduloblastoma es un tipo de cáncer cerebral que comienza en la parte del cerebro llamada cerebelo. El meduloblastoma es el tipo más común de tumor cerebral canceroso en los niños.

Ayuda.

Contactarse con la señora Beatriz Rodríguez al número 9514661181.

O depositar al número de cuenta Bancoppel 4169160375632347 o Bancomer 4152313598530017.