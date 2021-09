"Estigmas y señalamientos me hicieron más fuerte": Pastora Lucy

"Yo doy gracias a dios por eso, doy gracias a dios por cada persona que en su momento se levantó a hablar cosas en contra mía, a hablar cosas en contra de nosotros, les agradezco porque gracias a ellos dios me hizo fuerte, me hizo crecer, me hizo madurar y me hizo empatizar con la gente que hoy están pasando por lo mismo", dijo.

Recordó aquella mañana del 18 de junio del 2013 cuando su vida dio un giro radical de 180 grados, al ver cómo en unos instantes perdía al amor de su vida y al padre de sus hijo, quienes hoy en día siguen los pasos del hombre que les enseñó a predicar la palabra de dios.

Noticia Relacionada Pacientes con VIH del IMSS 36, sin retrovirales por más de un mes

Lucy Martínez mencionó que pese a las adversidades ha sabido salir adelante por dos razones, Claudio y Brandon, dos jóvenes que han decido cerrar los ciclos para continuar su camino a lado de su madre, sin que el pasado los atormente.

"Mis hijos me dicen, mamá no podemos vivir del pasado, tenemos que cerrar esa página y tenemos que seguir adelante, por su puesto que nos duele, por supuesto que recordamos a nuestro padre, por supuesto quisiéramos que estuviera aquí pero no está y no nos podemos detener", dijo.

Detalló que una noche antes de la tragedia cenó con Claudio y platicaron de envejecer juntos, el cual será el último recuerdo que tendrá a la de la persona que la hizo tan feliz.

Cuestionada sobre el desalojo que sufrieron del edificio ubicado en la avenida López Mateos 302 de la colonia Petrolera donde se encontraba la Iglesia Comunidad de Dios, la pastora comentó que por respeto y a la memoria de su esposo prefirió no hablar del tema.

Lucy ha sido invitada a la política y ha decido rehacer su vida

Durante el programa, Luz Enríquez manifestó que algunos partidos políticos le han hecho la invitación para contender por un cargo de elección popular, pero ahora está enfocada en sus proyectos y negocios.

Hoy Lucy Martínez ha decidió rehacer su vida a la de una persona que la acepta, la respeta y la apoya, pues afirmó que tras ocho años es momento de continuar con su felicidad.