Estiaje pone en riesgo a 15 mil cabezas de ganado en el sur de Veracruz

El Presidente de la Asociación Ganadera Local, Carlos Albero Cedano Ávila explicó que desde enero las condiciones climatológicas no permitieron que el pasto tuviera su proceso normal de crecimiento, incrementando su escasez.

"Entrando el año tuvimos mucha agua, tuvimos mucho aire y tuvimos exceso de frío, entonces quiere decir que nuestros potreros, que nuestros campos el proceso para crecer no llegó, desde enero, febrero, marzo, si tú le sumas ahorita a esta temporada del estiaje, estamos bien pelas", expresó.

Noticia Relacionada Se intensificará el calor en Coatzacoalcos; aviso especial de SPC

Ante esta situación, estima que durante esta temporada de estiaje cerca de 15 mil cabezas de ganado están en riesgo, ya que comenzarán a perder peso o a enfermar, causando incluso muertes.

Estos próximos tres mes serán los más complicados y decisivos para la conservación de sus animales.

El ganadero tiene que hacer maravillas ahorita para preservar su ganado y la única razón que yo creo que es la más conveniente es que no se muera ninguna cabeza de animal porque pues pierdes dinero no, entonces el ganadero tiene que tomar alternativas, o tocar puertas o unirnos o gestionar para de una u otra manera llevar a cabo programas emergentes para que su ganado no fallezca en estas situaciones que vienen muy muy fuertes en estos tres meses del año", explicó.

Sédanos dijo que para los ganaderos será muy complicado compensar la falta de pastura con suplementos alimenticios, así como granos de maíz, soya y sorgo, porque han incrementado su precio.

Puso como ejemplo que pequeño productor para alimentar 40 cabezas de ganado, debe desembolsar mil 500 pesos diarios, poniéndolos en una situación difícil económicamente hablando, ya que en lugar de tener ganancias, tendrían pérdidas.

"El precio del alimento está tan caro que ya es un lujo ahorita y no es una opción para tantas cabezas", finalizó.