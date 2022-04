Estiaje impacta a Coatzacoalcos; familias llevan hasta dos semanas sin agua

El tandeo con pipas que efectúa la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Coatzacoalcos , no es suficiente para abastecer a toda la ciudad.

Esta situación ha generado inconformidad entre los vecinos de diversas colonias, al carecer de este suministro para desempeñar sus necesidades diarias.

Habitantes de la colonia Manuel Ávila Camacho, solicitaron el apoyo de las autoridades, para que puedan brindarles el servicio mandando más pipas.

Noticia Relacionada Porteños y foráneos continúan disfrutando las playas de Coatzacoalcos

En plena temporada de estiaje, en algunos sitios del municipio no llega el agua desde hace dos semanas, mientras que en otros sectores refieren que solamente les llega por la madrugada.

"En el mes de marzo tuvimos muchos problemas con el agua, en algunos días solamente llegaba durante la madrugada de tres a seis y ahora llevamos 15 días sin ella", refirió el señor Emeterio Sandoval que vive en el 1018 de Malpica en la colonia Ávila Camacho.

"Llevamos al menos seis sin agua aquí en Malpica, ya que antes solamente llegaba de manera esporádica", mencionó don Víctor Manuel Corpi que vive en el 1024 de la avenida Malpica.

}Doña Lilia González Fentanes, que también tiene su domicilio en la avenida Malpica de ese sector, se mostró inconforme por el hecho de que no les surten agua y eso les genera problemas para sus necesidades básicas.

"No vamos a pagar el recibo, ya que ellos no nos dan el servicio y por consejo de unos vecinos, no la vamos a pagar, ya es mucho, es un abuso lo que hacen", indició la vecina.

Otra señora que vive en la misma avenida Malpica, se mostró sumamente molesta con el mal servicio del agua, ya que pasan los días y siguen si tener el vital líquido.

"Ya estuvo suave el abuso con nosotros, son muchos días sin agua, porque cuando no se paga, lo cortan pero les recuerdo que ustedes tienen su quincena por nosotros" dijo la molesta vecina al referirse a los empleados de CMAS que llegaron a repartir agua..

En otros puntos de la ciudad, tienen el mismo problema, como pasa en la colonia Las Américas, donde desde hace tres dias no llega el agua, caso similar en la Frutos de la Revolución,.

Al igual que las arriba citadas, en otras partes de la ciudad, siguen surgiendo más quejas contra el mal servicio por la falta de agua en las líneas domiciliarias, haciendo que el reparto se haga en pipas, pero no logran brindarlo en todos lados.