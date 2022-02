En el camino se topo de frente con simpatizantes de dos partidos políticos, Morena y Movimiento Ciudadano, lo que le llevó a exclamar al Creador.

" ¿ Señor acaso me estás dando indicaciones, o me estás dando muestras de que tengo que pertenecer a algún partido ? " fue la pregunta que se hizo en aquella ocasión Patricia Hong.

Sin dudarlo, fue así que en el año 2014 decidió sumarse a las filas de Morena, partido político que hoy mantiene la hegemonía en el cabildo porteño.

"Yo no había estado en ningún partido político, siempre he hecho efectivo mi voto, siempre me he movido por Dios", expresó la regidora octava.

Antes de acaba con la pequeña charla, la funcionaria municipal decide contestar una ronda de seis preguntas.

1-.¿Cuál es su compromiso con Coatzacoalcos al asumir la regiduría?

Respuesta = Primero que nada el compromiso es atender a los ciudadanos, tratar de canalizarlas para que tengan una buena atención.

2-.¿Terminará su cargo o solicitará licencia para cuando se renueven diputaciones locales y/o federales?

Respuesta = Eso no lo sé, realmente no lo sé.

3-.¿Cómo ve a Coatzacoalcos tras concluir una administración morenista?

Respuesta = La veo bien, la verdad la administración hizo muchos cambios, todavía nos falta mucho, la verdad para que haya un cambio verdadero debe pasar mucho tiempo, porque los cambios se van asimilando poco a poco.

4-.¿Qué le hace falta a la ciudad para considerarse a la altura de otras grandes urbes?

Respuesta = Más que nada educación, mucha educación, tanto educación vial, tanto educación personal, tanto educación de muchas áreas que nos falta a nosotros, porque la educación para mí es una parte esencial, la actiud también de nosotros los ciudadanos para poder sacar a Coatzacoalcos de dónde estamos.

5-.¿Cree en La Cuarta Transformación?

Respuesta = Claro que sí, soy de la Cuarta Transformación y precisamente yo estoy con nuestro presidente de la República, como todo hay ciertas cosas que no nos parecen pero si creo en todo lo que él está haciendo.

6-.¿Exigirá cuentas claras de la anterior administración en caso de irregularidades?

Respuesta = Si fuera dado el momento claro que sí, porque todos debemos regirnos así.

DATOS :

Nombre : Patricia Hong Hernández

Edad : 60

Estudios : Licenciatura en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Minatitlán.

- Maestría en Políticas Públicas y Gobiernos Locales

Trayectoria : Ex directora de la Secretaría de Desarrollo Social ( SEDESOL) en la administración del ex presidente Victor Manuel Carranza Rosaldo.

Pasatiempos : Practicar voleibol, natación, ver televisión, ir al cine, y bailar.

Comisiones : Tránsito y Vialidad, y Protección Civil.