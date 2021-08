Esperan reactivación en la venta de mochilas ante regreso a clases

Sin embargo para renovar sus productos y hacerlos atractivos, previo a este regreso a clases tuvieron que rematar la mercancía que tenían rezagada, ya que por la pandemia de covid-19, las ventas disminuyeron casi a cero.

Noticia Relacionada Mayoría en cabildo

"En primera esperemos que aunque los niños no regresen a clases presenciales los padres le compren sus útiles, ya que anteriormente como en dos o tres ocasiones se ha dicho que se regresa a clases, pero por asuntos de la pandemia que ya sabemos no se ha logrado.

Entonces ahora esperamos que los padres nos apoyen de esta manera y nosotros podernos recuperar un poco en la situación económica y que nuestras ventas se eleven un poco más", comentó Daniel Gallegos, Vendedor de mochilas.

Reiteró que desde que suspendieron las clases presenciales por la emergencia sanitaria, han vivido la peor crisis económica en los más de 15 años que lleva con este negocio.

"Ha sido un golpe muy rotundo, de mucho dolor porque tú sabes que si no vendemos nos afecta en todo, en la economía, la familia, tenemos los muchachos que estudian y si no hay ingresos de donde, no tenemos", agregó.

Vendedores de productos que tienen que ver con el tema de la educación, han sorteado esta situación agregando productos de limpieza y protección personal que actualmente son los más buscados por los ciudadanos, para así mantener las puertas de sus negocios abiertas durante esta pandemia.