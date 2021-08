Esculturas de Plaza de las Culturas, 7 años sin mantenimiento

Se requieren más de 700 mil pesos para la rehabilitación de las esculturas que se encuentran en La Plaza de las Culturas de Coatzacoalcos, las cuales desde hace siete año no reciben ningún mantenimiento.

Mencionó que desde hace más de un año se realizó la cotización para cambiar algunas de las esculturas que definitivamente ya se cayeron, sin embargó, la contingencia sanitaria del covid-19 detuvo los trabajos.

"Muchas de las veces las esculturas son bandalizadas, no siempre es por el paso del tiempo, por todo este problema que tenemos de estar tan cerca del mar las esculturas se empiezan a dañar y si en efecto es falta de mantenimiento, pero cuando inició todo esto de la pandemia ya se tenía el proyecto de rehabilitación de toda esta plaza", explicó.

Lo que anteriormente fungían como atractivo turístico sobre la zona costera de Coatzacoalcos, hoy día las esculturas que representan a las familias de otros países que se establecieron en esta ciudad se encuentran completamente en el olvido.

En la Plaza de las Culturas se encuentran 15 piezas representativas de otros naciones, de las cuales solo diez aun permanece de pie, el resto presenta varillas expuestas y parte sus estructuras dañadas e incluso algunas definitivamente ya se cayeron.

"Hay muchas esculturas dañadas, hay materiales que no son los adecuados para estar en ese lugar y sin embargo, cada grupo de ciudadano de los diferentes países hizo sus esculturas según sus gustos y sus posibilidades pues entonces nos estamos encontrando con que unas so de muy buena calidad y otras no", comentó.

Aunque desconoce si el gobierno local apruebe el presupuesto para la rehabilitación de las esculturas, estiman que antes de que termine la presente administración puedan iniciar con este proyecto para mejoras las condiciones de toda la Plaza de las Culturas.

