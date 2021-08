Escuelas presentan adeudos y daños en sus instalaciones

Tal es el caso de la Tomasa Valdés Viuda de Alemán, sus cuatro planteles, turno matutino uno y dos, así como los vespertinos uno y dos, al contar con un adeudo de casi 100 mil pesos.

Noticia Relacionada Reportan bajas ventas en mercado de mariscos de Coatza

El suministro del vital líquido les fue cortado, por lo que actualmente no tienen agua y una situaciones que se debe hacer con la pandemia del COVID19, es el lavado de mano, lo que no se puede en estas escuelas por la falta de agua.

En la misma situación se encuentran otros planteles educativos que cerraron sus puertas para las clases presenciales con motivo de la serie de contagios por el COVID19.

MALAS CONDICIONES Y FALTA DE AGUA

Aunado a la falta de agua, en la llamada Artículo 123, se registran una serie de cuarteaduras en diversos puntos del plantel educativo, por lo que es urgente una inmediata atención.

Entre maestros y personal de intendencia, entre las cuatro escuelas cuentan con más de 90 empleados, además de un estimado de 800 alumnos entre ellas, siendo los turnos matutinos donde mayor número hay.

Marco Antonio Lara Gallegos quien funge como director de la Tomasa Valdés Viuda de Alemán, turno vespertino dos, mencionó que hay muchas cosas que atender, entre ellas la fundamental, el suministro de agua, así como atención al inmueble, por la gran cantidad de grietas y bretaduras que presenta la institución educativa, por lo que no es seguro para realizar las clases presenciales.

"Nosotros hablamos con la Secretaría de Educación Pública y ellos pagaron a la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, pero al municipalizarse al parecer no se reportó y ahora no hay subsidios, por lo que la institución no está en posibilidad de cubrir el adeudo que solicitan", mencionó el profesor Lara Gallegos.

"Los cuatro directores hemos llevado documentos a la CMAS y nos respodieron que no hay ninguna ley que de subsidios, por lo que recurrimos a la Secretaría de Educación de Veracruz, ya que no se tienen los recursos para subsanar el adeudo del agua y en ese sentido hay varias escuelas más", mencionó el profesor.

ABREN INSCRIPCIONES

Las instalaciones del Salón de Usos Múltiples del Parque Independencia que se encontraba en muy malas condiciones, mismas que fueron mostradas en este medio, están siendo atendidas por las autoridades municipales, al retirar la gran cantidad de plantas parásitas que se salieron en el techo, mismo que ya presentaba cuarteaduras.

El techo fue lavado e impermeabilizado, además de que se están realizando diversos resanes en los muros del lugar, así como un mantenimiento generalizado y urgente que requería.

Esta misma semana podría quedar listo el SUM conocido como quiosco del Parque Independencia, mismo que por cuestiones de la pandemia, no es muy utilizado y por ello se aprovecha para poder darle el cuidado necesario.

La parte interior del SUM también recibirá su "manita de gato" para que pueda seguir siendo utilizado en diversas actividades que de manera normal, antes de la pandemia, se aplicaban como presentaciones de artistas o en bailables, así como el programas diversos.