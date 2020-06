Escuelas del poniente de Coatza, con infraestructura limitada: Eusebia

Escuelas del poniente de Coatzacoalcos no cuentan con espacios para recibir a estudiantes de nuevo ingreso al ciclo escolar.

La regidora con la comisión de educación Eusebia Cortés Pérez indicó que las primarias y secundarias cercanas a las colonias alejadas del primer cuadro de la ciudad tienen gran demanda pero la infraestructura es limitada.

Ante este panorama solicitó el apoyo de Espacios Educativos para la construcción de más aulas ya que la población cada día crece más.

"Ese es un tema bastante complicado si de por si algunas escuelas no se dan abasto cuando se entregan las fichas y ahorita el decir que si es grave, yo no puedo asegurar que todos tengan el ingreso, no sé qué mecanismos usara la secretaria de educación pública para darles los espacios que corresponde a cada alumno.

Señaló que en Ciudad Olmeca la secundaria General Numero 7 es la más solicitada pero la falta de salones limita la capacidad para aceptar a todos los jóvenes que solicitan el ingreso.

"Por ejemplo en ciudad olmeca en la General 7 es una escuela bastante solicitada por la cantidad de habitantes que hay en esa zona y no creo que tengan el suficiente espacio", comentó.