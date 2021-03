Envenenan a 5 perros y un gato en fraccionamiento de Coatzacoalcos

Una vez más la crueldad humana hacia los animales se reflejó en Coatzacoalcos, en esta ocasión cinco perros y un gato fueron envenenados, de los cuales solo a tres lograron salvar la vida.

Lo anterior fue denunciado por habitantes del fraccionamiento punta Caracol, ubicado al poniente de la ciudad quienes al ver éstos hechos quedaron consternados y exigieron justicia.

El caso fue dado a conocer a través de Facebook, los vecinos del sector indicaron que presuntamente un vendedor de bolillos fue el que envenenó a las mascotas con una salchicha.

Aunque las personas hicieron todo lo posible para tratar de salvar la vida a todos, un gato y dos perros murieron quedando sobre la calle.

"Sinceramente no encuentro las palabras exactas para describirles esto que sucedió en la mañana, persona responsable en verdad cruel y sin corazón no se vale son animales indefensos porqué son así.

Envenenaron contados 5 perritos, dos se murieron y un gatito. Que cruel la persona, los animales son indefensos vuelvo a lo mismo porque tanta maldad e ignorancia en verdad para hacer esto.

No tenemos ni la mínima idea de quién sea pero vecinos comentan que no de los que venden bolillos fue el que les puso en la basura salchicha con veneno. Les dimos casi a todos remedios para expulsar el veneno pero dos ya no se salvaron", expuso un ciudadano en un grupo de Facebook.

Este tipo de actos son considerados crueles y un delito en el código penal del estado de Veracruz y podría ser castigado con cárcel.