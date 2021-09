"La propuesta es entregarles a las mesas directivas de distintos mercados cubrebocas, porque es un gasto que lo han tenido que hacer por un año completo, pues es obligatorio para ellos y hay que apoyarlos en esta última recta final", dijo.

Recordó que el año pasado se otorgaron productos de limpieza para hacerle frente a la primera y segunda ola de contagios, donde se registraron casos de comerciantes enfermos de Covid-19.

"En el caso de los merceros públicos en las zonas calurosas es que le gente se quita los cubrebocas porque no aguanta con el calor y no es de buen material, entonces estos que se les están otorgando están muy bien reforzados y eso ayuda a que no se les quite, porque ellos son los más expuestos", comentó.

Lamentó que muchas personas ingresan por la fuerza a las centrales de abastos sin cubrebocas, exponiendo al reto de la ciudadanía y a los locatarios que se encuentran en el lugar.

"Desafortunadamente uno hace los recorridos en los mercados y mucha gente no los trae, entonces no podemos relajar esa parte sensible y más en mercados como el Morelos que están súper cerquita de los hospitales, entonces es de los que más tenemos que resguardar", expuso.