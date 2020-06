Entre locatarios del Mercado Morelos, solo un positivo de Covid-19

Erick Álvarez Pavón, secretario general del Mercado Morelos de Coatzacoalcos, aseguró que en la Central de Abastos sólo han tenido el registro de un locatario que padeció Covid-19, quien ya se encuentra bien de salud.

Mencionó que también hubo sospecha de ocho comerciantes más, sin embargo, fueron descartados, al haber sido diagnosticados con otros padecimientos ajenos al virus del SARS-COV-2.

"Hubo ocho compañeros que se enfermaron presentaban temperatura o dolor de cuerpo y se les pidió que no llegaran a laborar pero ahora todos están restablecidos y no se trato de virus, sólo hubo una persona que sí resultó positiva a Covid pero se trato medicamente de forma particular y permaneció en su domicilio y ya gracias a Dios ya salió", afirmó.

Asimismo, desmintió que el fallecimiento de un locatario del mercado dedicado a la venta de dulces hubiera sido a consecuencia del Coronavirus.

"Él murió de un infarto porque le dio un coma diabético, estuvo internado y nunca le pudieron controlar el azúcar, estuvo cinco días; y hasta ahorita todo estamos bien", reveló.

En el mismo sentido, aseguró que continúan aplicando las medidas sanitarias en el lugar, ya que a diario a todos los comerciantes les toman la temperatura y se vigila que cada uno porte su cubrebocas de manera correcta.

"Seguimos llevando a cabo las medidas preventivas a fin de garantizar a los clientes mayor seguridad en su salud y evitar contagios también de los locatarios", determinó.

Por último, recordó que el horario de la central sigue siendo de 06:00 a 15:00 horas hasta nuevo aviso, acatando las indicaciones de las autoridades municipales y de salud.