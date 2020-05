Enfermera presenta síntomas de Covid y médico general se niega a hacerle la prueba

Una enfermera del Hospital Regional de Coatzacoalcos, pese a presentar síntomas similares al Covid-19, desde el pasado 30 de abril acusa al médico general del área de epidemiología Arturo Pineda de no quererle prácticar la prueba para confirmar o descartar la enfermedad, al igual que a otra compañera.

En entrevista vía telefónica, declaró que tampoco por parte de su seguro que es la clínica 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han querido realizarle la prueba, demostrando con ellos que la salud del personal que está en primera línea les importa.

"Desde el día 30 yo estoy fuera del Comunitario apenas regrese ahorita (miércoles) porque me iban a tomar la muestra pero no, no me hicieron más que el estudio epidemiológico, la muestra se negaron a tomarmela fue el doctor Arturo Pineda quien se negó a tomarla", aseguró.

