Enfermera del Comunitario resultó positivo a Coronavirus

Dio positivo a Covid-19 enfermera del área de Quirófano del Hospital Regional "Valentín Gómez Farías", que en días pasados denunció la falta de respuesta del mismo nosocomio donde trabaja y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Coatzacoalcos, los cuales se negaron a realizarle el estudio.

El pasado 13 de mayo la trabajadora E. C. M., de 53 años, declaró a Diario del Istmo que pese a presentar síntomas similares al Coronavirus su seguro social así como el Comunitario se negaban a practicarle el análisis que confirmara o descartara la enfermedad.

Mencionó que ante la falta de respuesta de ambos nosocomios públicos de forma particular y con sus propios recursos en el Laboratorio Chontalpa se realizó la prueba, el cual es el único facultado por el gobierno federal para hacer el estudio del virus del SARS-COV-2.

En esa ocasión, contó que el resultado había sido negativo, sin embargo, dijo que en los criterios Covid y lineamientos marcan que puede haber falsos negativos, y ante eso solicitó a los hospitales públicos que le fuera nuevamente practicada la prueba, pero nunca tuvo respuesta su petición.

Declaró, que el Laboratorio tras seguir presentando fiebre alta, desde el pasado 30 de abril, dolor de cabeza, cefalea, mialgias, tos recurrente, perdida del gusto, ente otros síntomas, le repitieron el 15 de mayo el estudio, el cual arrojó un resultado positivo a Covid-19.

Ante la fuerte tos que presenta la trabajadora de la salud, vía mensajes de WhatsApp expuso dicha situación, además de que el IMSS después de llevar su resultado al igual que otros compañeros del área de quirófano del Comunitario que han dado positivo, los está calificando únicamente como "enfermedad general", y no se le está dando la importancia necesaria.

"Mira como no estoy laborando desconozco cuántos mas están contagiados, lo que me comentaron es que al igual que a mi el seguro social no nos ha calificado como riesgo profesional de trabajo, nos están calificando como enfermedad general, no nos dejan ir a medicina del trabajo, no nos permiten pasar, el IMSS nos está calificando mal", manifestó.

Externo que actualmente se encuentra en confinamiento en casa, tomando paracetamol, aspirina y mucho té; asimismo, aún presenta dolor de cabeza y tos que al hablar se exacerba, y mialgias con saturación de 96%.

Finalmente, recordó que su compañera M. P., que al igual que ella presentaba síntomas desde el pasado 30 abril, le fue descartada la enfermedad.