Energías limpias 55% suministradas en red nacional de CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no produce energías ´sucias´, es una mentira de los legisladores opositores a la nueva reforma eléctrica, que está por discutirse en la Cámara de Diputados, pues más del 55% de la energía limpia que se suministra en la red nacional corre a cargo de la CFE.

"Gran parte del mensaje de la oposición a esta reforma va centrada en que la CFE no es capaz, no es limpia, no es eficiente, eso es falso, realmente, a pesar de que los gobiernos anteriores les restaron muchas posibilidades de inversión, la Comisión ha buscado tener nuevos mecanismos para invertir y garantizar el suministro eléctrico", mencionó Miguel Alejandro López López, subdirector de Contratación y Servicios de la CFE.