Encomendados a Dios, personas en situación de calle sobreviven al Covid-19

"Gracias a mi Cristo estamos bien, hemos visto que el gobierno ha mandado muchos medicamentos para que nos pongamos esa vacuna, pero yo solo con dios estoy bien, me siento bien y estos tranquilito", declaró Manuel Félix Gómez indigente que recorre el paso de Lanchas.

PUBLICIDAD

Tanto hombres como mujeres que viven en situación de calle manifestaron que las personas ni si quiera se les acerca, por lo que podría ser una de las razones por las que quizás no se han enfermado de coronavirus.

"Pues hasta ahorita yo no me he enfermado, llevo todo el tiempo de la pandemia pidiendo apoyo en esta calle y todo bien, todo tranquilo, si me pongo mi tapabocas y mi gel y no me ha pasado nada, yo creo que no nos hemos enfermado por la bendición de dios, también ni se nos acercan", comentó Guillermo Martínez quien presenta una discapacidad y se dedica a pedir apoyo sobre la avenida José María Morelos.

Pese a las jornadas de vacunación que se han implementado en la ciudad para inmunizar a la ciudadanía contra el covid-19, los indigentes expusieron que no se han vacunado ya que dicen que su sistema inmune es resistente a este virus.

PUBLICIDAD

"No me he enfermado, solo uso el cubrebocas y ya, no tengo miedo de enfermarme, me preocupaba mi pie que me lo lastimé, se me gangrenó y me lo cortaron, por eso salgo a pedir, siempre me acompaña mi hija, pero tampoco ella se cuida", expuso Francisco Vázquez quien se encuentra en una silla de ruedas y se ubica en una de las entradas del Mercado Coatzacoalcos.

Hasta este jueves la ciudad registraba 147 casos activos, 2 mil 583 sospechosos acumulados, 4 mil 528 confirmados acumulados y 823 defunciones acumulados de covid-19.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD