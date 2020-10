Encargados de instalación roban aire acondicionado a porteño

Un cliente de conocida tienda departamental ubicada en Plaza Crystal Coatzacoalcos, denunció el robo de un aire acondicionado presuntamente consumado por trabajadores que habían acudido a su domicilio a instalar el equipo.

El afectado expuso ante Diario del istmo dicha situación con la finalidad de alertar a la población en general; "ahí compre un clima que estaba en promoción y que incluía la instalación del equipo, estaba a meses sin intereses y era algo que le convenía a mi economía, entonces fui, la tienda me asignó una empresa que se encargaría de ponerlo, les llamé para acordar la instalación, me dieron el día y la hora, tomaron todos mis datos y así los espere ese día que fue el 14 de abril del año en curso", contó.

En la fecha acordada, acudieron a su domicilio dos hombres con cubrebocas, alrededor de las 10:25 horas; "ante eso les abrí el portón y les permití el acceso, así pudieran instalar el equipo que estaba en la cochera, me fui a la cocina donde tenía acceso a una ventana y podía verlos y cuando vi ya estaban sacando el clima que así sellado subieron a una camioneta, y aunque después los intente seguir no los encontré", recordó.

Mencionó que al regresar a su casa llamó al 911 y tomaron conocimiento de los hechos, habiendo transcurrido 40 minutos llegó otra unidad color blanca que correspondía a la empresa que instalaría el equipo; "aquí la cuestión es que estaban citados para las 10:30 y llegaron 40 minutos después y dijeron que acababan de llegar, pero un vecino que declaró en la fiscalía porque no es algo que esté inventando, vio que horas antes esta misma camioneta ya había estado antes en mi domicilio y que al momento del robo ellos mismos estaban estacionados en la esquina viendo hacia mi casa y en lugar de ir a mi domicilio se fue por otra calle al igual que la que me robo que se fue con otra dirección", detalló.

A su vez, dijo que la empresa nunca lo alertó o informó que llegarían atrasados a realizar la instalación, y así hubiera tomado sus precauciones y nunca hubiese permitido el ingreso de gente extraña a su casa.

DUEÑO DE EMPRESA BUSCÓ DESLINDARSE DE RESPONSABILIDAD

Asimismo, luego de haber transcurrido cuatro meses del robo del aparato, la empresa encargada de la instalación, se negó a reponer el equipo luego de que el agraviado firmara un un documento que lo deslinda de responsabilidades.

"Lo más peor es que yo creo en la buena voluntad del dueño de la empresa, ya que es un conocido empresario de Coatzacoalcos, y me dijo que me iba a reponer el equipo porque no quería que se dañara la imagen de la empresa y yo le creo y le firmó el documento el 17 de abril donde lo liberó de responsabilidades; y aun espero lo entregue porque todavía sigue el proceso legal estamos en la etapa conciliatoria, incluso hoy (lunes) habría una reunión", expuso.

Rememoró que debido que hasta la fecha no cuenta con su clima interpuso su denuncia el 1 de agosto del año en curso, en contra de quienes resulten responsables.

Finalmente, pidió a la población en general que en caso de ser víctimas de un caso como el que le ocurrió denuncien sin importar el temor que pueda sentir.

"Muchas cosas pasan por la mente de uno, como el que si me hubieran secuestrado, lesionado si hubieran traído armas y más cosas; y lo más fácil sería dejar pasar la situación pero no es mejor armarnos de valor y denunciar si no esto seguirá sucediendo".