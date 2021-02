En un mes será presentada la iniciativa de Ley del CIIT: Tania Cruz

Al menos un mes más tardará en presentarse la iniciativa de la Ley del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), señaló la diputada federal por Coatzacoalcos, Tania Cruz Santos.

"Seguimos trabajando en esta ley, en esta iniciativa, no es algo fácil de elaborar, todo el trabajo lo estamos haciendo en coordinación con los encargados del Corredor Interoceánico para que nada esté fuera de lo que se requiere, a mí me toca ver la parte legislativa y ellos que me están apoyando ver la parte operativa, hay muchísimos temas que se tienen que dar en esta ley", comentó Cruz Santos.

Fue en noviembre del año pasado cuando la legisladora federal comenzó con los trabajos para crear un marco legal para el CIIT, pues aunque existe un decreto de su creación y un estatuto orgánico no existe una ley que la blinde.

"Queremos que sea una ley bien hecha, sin duda nos va a llevar un mes o mes y medio el poderla dar a conocer y presentarla a los asesores del grupo legislativo de Morena para que podamos pasar la revisión y le puedan dar un visto bueno, ya después vendrá el consenso con los demás grupos legislativos para que puedan aprobar esta iniciativa, es mucho trabajo el que se tiene y se sigue en ello", externó la diputada federal.

Fue el pasado 7 de junio cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que se busca que el CIIT se vuelva una empresa paraestatal para evitar que al llegar otras administraciones privaticen los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, así como Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec.

"Todos los grandes proyectos deben de estar regulados por los marcos jurídicos que amparen a los organismos que van a ser parte de este corredor, es simplemente hacer todo con apego a la ley", puntualizó Tania Cruz.