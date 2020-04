Distribución de combustibles desde Pajaritos, en riesgo por escaso personal

La distribución de combustibles se encuentra en riesgo a nivel nacional, pues a través de un oficio dirigido al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), la Subdirección de Capital Humano de Petróleos Mexicanos (Pemex) no autorizará la cobertura de ausencias y vacantes, lo que impactó en las guardias de la Terminal Marítima Pajaritos al haber menos personal.

En el documento foliado como DCAS-SCH-239-2020 firmado por Franco O. Veites Palavicini Pesquera, subdirector de Capital Humano, se indica que no se cubrirán las ausencias del personal que por motivos de la contingencia por Covid-19 se encuentren bajo permiso amparados en la cláusula 43 o laborando a domicilio, ni las vacantes cuando se trate de lapsos menores a cinco días de personal de jornada diurna 0 ni en procesos administrativos, por lo que se relevarán siempre y cuando se justifique la necesidad de sustitución.

A decir de trabajadores de la Sección 11 del STPRM, a pesar de un decreto nacional que especifica que personas de la tercera edad, con obesidad, enfermedades crónico-degenerativas y otras más, pueden ausentarse o trabajar desde casa, ni el sindicato ni el área médica de Pemex asumen su responsabilidad en la aplicación de la cláusula 43, pues entre las cuatro guardias de la Terminal de Pajaritos aún laboran diabéticos e hipertensos en jornadas de 24 horas por 48 horas de descanso, a quienes no se les concede esta medida.

"Debemos reconocer que están aplicándose ciertas medidas como ´Sana Distancia´, aplicando guardias, retirando a trabajadores de acuerdo a su calidad de salud... Se están tomando medidas muy raquíticas... el sindicato no ha puesto mano dura con la administración para suministrar los cubrebocas, gel, hasta apenas hace unos días están empezando a sanitizar los departamentos, aún así considero que es insuficiente, no hay jabón, no hay cloro", indicó Mario Arroyo Reyes, quien labora en el área de transportes de la Terminal Marítima de Pajaritos.

El pasado 2 de abril Diario del Istmo documentó que en este lugar perteneciente a la gerencia de Pemex Logística la plantilla estaba al 60%, ya que desde finales de la anterior administración no se contrata personal por jubilaciones ni plazas vacantes, situación que incrementó tras la declaratoria de emergencia sanitaria y un decreto nacional que permite a personas con diversos padecimientos, ser enviados a sus hogares o trabajar desde ellos, lo que aumentó la carga de trabajo.

"En el Departamento de Muelles y Amarres siguen trabajando diabéticos e hipertensos siguen trabajando normalmente, no han usado el protocolo cómo lo marco el Gobierno Federal...En el departamento somos 120 y yo considero que como unos 20 compañeros entre diabéticos, hipertensos y obesos siguen trabajando sin ninguna protección... el sindicato hasta ahorita ha hecho caso omiso al llamado del trabajador... Muelles y Amarres no puede parar porque entran los barcos cargados de gasolina, imagínate, se queda sin gasolina esta parte de México", mencionó Javier Montiel González, del área de Muelles y Amarres.

En la terminal se realizan operaciones de carga-descarga de buque tanques y la torre de control de Tráfico Marítimo, pues se reciben 41 productos de consumo interno y externo, por lo que al no autorizarse por parte de Pemex cubrir las ausencias de personal, esto repercutirá en el abasto nacional de combustibles como gasolina, diésel y turbosina que llegan en buques.

Hasta el pasado 13 de abril, la programación semanal de buques de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos reportó 15 embarcaciones fondeadas con diversos combustibles, en espera de ingresar hacia la Terminal Marítima Pajaritos.

"Pareciera que se pueden enfermar los (trabajadores) diabéticos diarios y los de guardia no, hay esa distinción, porque sí se está mandando a casa a los diabéticos, pero no a todos... están aplicando la política del sálvense quién pueda", refirió Arroyo Reyes.