En prevención de crímenes de odio, Ambient Tales retoman ´Aguas con tu ligue´

El activista indicó que todas las personas que ocupan redes sociales o aplicaciones para tener citas son vulnerables a cualquier delito al no conocer a su ´ligue´, ya sean heterosexuales o no, mientras que añadió que hay más casos de chantaje sexual que por vergüenza de sus víctimas no son denunciados.

"Lo que queremos con esta campaña de prevención es que seamos más conscientes y que tomemos ciertas medidas que nos pueden ayudar a prevenir ciertas cosas, esta campaña va a dirigida a todas las personas, porque nadie está exento... desafortunadamente la violencia no conoce de género ni de sexualidad", mencionó.

Entre las recomendaciones se encuentran: avisar en todo momento a dónde y con quién salen, no salir con dos o más desconocidos, confiar en la intuición si alguien les parece sospechoso y evitar llevarlos a casa.

En Veracruz van 16 crímenes de odio, dos de los cuales se cometieron en Coatzacoalcos, por lo que este colectivo inició la difusión de su campaña preventiva para evitar más ataques a las personas LGBT+.

´AGUAS CON TU LIGUE´

La campaña se enfoca a las siguientes recomendaciones:

1.- Si ya ligaste avisa a tus amigos a dónde vas y con quién estarás.

2.- Que tus amigos conozcan a tu ligue y pide que les tomen una foto juntos.

3.- Procura no irte con dos o más desconocidos a la vez.

4.- Si alguien te parece sospechoso, mejor no te vayas con él.

5.- Evita llevar a casa a tu ligue el día que lo conoces