En plena contingencia DIF rescató a más de 50 adultos mayores

"Toda esa gente que ayudamos, son personas que no podían valerse por sí solas, no tenían ni un familiar que los apoyara, la ciudadanía sabe que hay una responsabilidad, existen leyes, pero desafortunadamente los abuelitos que ayudamos no encontramos a sus familiares", declaró.

Será en esta semana cuando se dé a conocer los espacios que fueron habilitados para atender a personas de la tercera edad en situación de abandono, gestión que realizó durante su administración al frente del Sistema DIF municipal.

"Hemos formado algo muy bonito, que espero la futura administración tenga la sensibilidad para poder seguir con el proyecto, porque ya se dio luz verde para qué hay un espacio, que se tiene que habilitar", comentó.

INFORME DE LABORES DE MANERA VIRTUAL

Aguilar Manjarrez informó que el próximo 20 de diciembre a las 17:00 horas rendirá su último informe de labores, como presidenta del DIF en Coatzacoalcos.

"La próxima semana haré un informe virtual, prefiero hacer así para bajar costos en la producción y la gente sepa lo que hicimos, será el próximo 20 a las 5:00 de la tarde", finalizó.