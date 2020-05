En pie rehabilitación de planta de tratamiento en Coatzacoalcos: alcalde

El alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, señaló que continúan las obras de rehabilitación en la planta de tratamiento de aguas residuales de la colonia Peloteros y los cárcamos de bombeo del Malecón Costero, por lo que se espera que sea en el transcurso del año cuando ya no se descarguen al mar.

"Lo importante es no contaminar y ahorita la infraestructura que se está desarrollando es el drenaje en comunicación para ya no tirar (aguas negras) a la playa a los cárcamos, que por muchos años ahí estuvieron, pero no había la conexión a la planta de tratamiento de Peloteros, es un proyecto que nosotros arrancamos y estamos en este proceso de conexión", indicó Carranza Rosaldo.

Además de los cárcamos del Malecón Costero, se rehabilitarán los de las colonias Guadalupe Victoria, El Tesoro, Santa Isabel y Popular Morelos, trabajos en los que intervienen de manera conjunta la Secretaría Municipal de Obras Públicas y la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), y que se iniciaron desde marzo pasado.

"Por el (Hotel) Holliday Inn está otro cárcamo que se va a conectar hacia el sur, para que llegué a la planta de Peloteros, que se está rehabilitando en todos los sentidos para mejorar toda la parte de infraestructura que se tiene, esperamos que este año tengamos el privilegio de no tirarla, sobre todo al mar", explicó el presidente municipal, quien pidió a la ciudadanía confianza.

Es preciso mencionar que este proyecto se anunció desde el año pasado y se contemplaba finalizarlo en marzo, sin embargo, a consecuencia del decreto de contingencia sanitaria algunos trabajos se pausaron.