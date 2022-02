En orden transporte público en Coatzacoalcos, asegura director

El transporte público en Coatzacoalcos está alineado y en orden, aseguró el director Ángel Alarcón Palmeros, quien dijo que hoy en día la ciudadanía tiene otra perspectiva.



"Como ciudadanos de Coatzacoalcos tienen la perspectiva, definitivamente creo qué hay orden, ustedes lo pueden notar, estamos alineados", expuso.



Ante los cambios de titulares efectuados en las delegaciones de transporte público, el entrevistado dijo que se tratan de rotaciones "naturales" y no por quejas de corrupción.



"Sobre el cambio de delegado es una rotación natural, no es por alguna queja de corrupción, pero creo que se percibe un ambiente diferente, el transporte va en muy buen camino", afirmó.



SIN QUEJAS DE LOS MÓDULOS DE LICENCIA



Con respeto a las quejas realizadas en redes sociales por los usuarios de los Módulos de Licencia ante los presuntos casos de corrupción, Alarcón Palmeros comentó que hasta el momento no han captado ningún reporte.



Por lo anterior, pidió a la ciudadanía denunciar ante la Fiscalía General del Estado (FGE), para tener conocimiento de lo que ocurre dentro de los módulos para obtener este documento.



"No tengo conocimiento de las extorsiones, pero si invito a la ciudadanía que si tiene alguna situación que lo reporte. Que presenten una queja con nosotros, lo canalizamos a su vez para que sea una denuncia o directamente en fiscalía", dijo.



Expuso que están en pláticas con la empresa concesionaria del módulo de licencia, para que se atiendan a todas las personas que acuden a realizar el trámite y no solo sea por fichas.