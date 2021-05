en_mundo_nuevo_activaremos_empleos_y_agua_potable:_cruz_malpica

«El próximo 6 de junio ellos nos van acompañar en esta lucha democrática. Tenemos claro los compromisos porque los hemos escuchado, de las necesidades de abastecimiento de agua potable. Sabemos de los pozos y estamos absolutamente de acuerdo que deben funcionar esos 4 puntos de agua potable. Los vamos echar andar cuando seamos responsables de la administración municipal por voluntad de ustedes», explicó Amado Cruz, en el cierre del recorrido.

PUBLICIDAD

Con banderines color guinda, a ritmo de batucada y mucho ánimos en las porras: «¡Se ve, se siente... Amado para Presidente!»; «Amado, amigo, el pueblo está contigo!», así se entregó la población de Mundo Nuevo – considerada la plaza fuerte de la Izquierda- para apoyar al candidato para que este 6 de junio se ratifique la victoria de Morena en las urnas.

«Vamos arrasar con Morena a favor de Amado», puntualizó Freddy Ramos, uno de los candidatos a edil originario de esta Congregación, cuando tomó el micrófono.

EMPLEO

PUBLICIDAD

En su intervención en el estrado, el candidato de Morena a la presidencia municipal, Amado Cruz Malpica, informó que Mundo Nuevo se verá beneficiado en empleo con el arranque del Polo de Desarrollo para el Bienestar que está ubicado a pocos kilómetros de ahí, en el ejido 5 de mayo.

«A diferencia de otras veces, esta vez la riqueza no se va a concentrar en unas pocas manos, no se la van a llevar, no es esa la pretensión», expuso Cruz Malpica. «La pretensíón es que haya empleo para los habitantes de esta región, porque si hay empleo, habrá generación de riqueza, habrá seguridad, habrá educación y habrá progreso... ese es el compormiso fundamental, estar hombro a hombro con ustedes haciendo realidad los proyectos», añadió.

PUBLICIDAD

El candidato también se refirió a gestionar la regularización de tenencia de la tierra en esta Congregación y trabajar con Petróleos Mexicanos acerca el conflicto de asentamientos humados sobre poliductos.

En el evento, asistió la candidata a Síndica Unica, Ana Bertha Hernández Aguilar así como los demás integrantes de la fórmula para las regidurías de Morena. Como invitado especial, asistió Cuauhtémoc López Bante, ciudadano de Mundo Nuevo y comunidades de mujeres istmeñas, que se dieron cita este domingo en Mundo Nuevo para apoyar a Amado Cruz Malpica como próximo presidente de Coatzacoalcos.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD