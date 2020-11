En Minatitlán, renuncia al PRI Martín Gracia

El Doctor en Derecho Martín Gracia Vázquez, quien por más de 35 años militó activamente en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1982 dejó en claro su inminente interés en redactar su renuncia a la dirigencia estatal de su partido, argumentado motivos laborales.

Gracia Vázquez, trabajó como Sindico en la administración municipal, en el periodo de 2014-2017, afrontando inmensas batalles legales.

"Es realmente una circunstancia que está decidida, tenemos la oportunidad de ya no hacer trabajo político en mi instituto, que por más de 35 años he vivido dentro de él y agradecido por todas las oportunidades que me han dado, pero realmente mi retiro es propiamente por una circunstancia de mi profesión, yo me he dedicado a ser abogado, soy catedrático, conferencista, litigante", enlistó.

En cuanto a sus aspiraciones políticas, dejó entrever que, si existen, pero tendrán que ser consultadas detenidamente con su familia, amigos, almohada y además con la ciudadanía, sin embargo, insistió "hoy haré presente mi renuncia al señor presidente del comité directivo estatal del partido, Marlón Ramírez.

Finalmente dijo "en ese sentido va mi vida, ojalá que próximamente, se tengan buenas noticias de Martín Gracia en Minatitlán y en la región sur del estado"